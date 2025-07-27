Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в Саратове, оказались живы

Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщают РИА Новости.

25 июля МЧС России сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально ведомство сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка.

В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, оставалась неизвестной. 27 июля МЧС РФ сообщило о завершении поисково-спасательных работ.