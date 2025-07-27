В ООН заявили, что еды достаточно, чтобы кормить население Газы три месяца

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала гуманитарную паузу в секторе Газе и заявила о наличии достаточного объема еды, чтобы прокормить население анклава в течение трех месяцев, сообщают РИА Новости.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск.

"ВПП приветствует новость о готовности Израиля ввести гуманитарные паузы... ВПП располагает достаточным количеством продовольствия в регионе или находящимся на пути к нему, чтобы прокормить всё население, насчитывающее 2,1 миллиона человек, в течение почти трёх месяцев", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня министерство здравоохранения палестинского полуэксклава заявило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 133 человек, включая 87 детей.