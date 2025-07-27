27 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды «Небо славян» пройдет на Вологодчине

Уже второй год подряд мероприятие становится частью проекта «Лето Русского Севера», который инициировал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«С 9 по 10 августа проведем на Кирилловской земле ежегодный всероссийский фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды «Небо славян». Яркое масштабное событие развернется на живописном берегу реки Шексны, у стен историко-патриотического комплекса «Застава князей Белозерских». Погрузим гостей в атмосферу эпохи средневековой Руси: здесь можно стать свидетелями воинских турниров, попробовать традиционную русскую кухню, послушать живую музыку. Чтим традиции и делаем все, чтобы сберечь культуру и дух нашего великого народа, передать эту память следующим поколениям», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На главной сцене выступят «Сколот», «МК 5. 45», «Медведь», «Атаман», Олег Гетьман, оркестры «Терема», «Перезвоны», ансамбль «ЧереповецЪ» и другие известные исполнители и коллективы. Рядом развернется историческая реконструкция – захватывающие турниры дружин на суше и воде под звуки гуслей и боевых барабанов, средневековый лагерь и выставка уникальных ладей, восстановленных по образцам X века.

Во время всероссийского фестиваля пройдет дефиле этномоды, где представят исторические костюмы разных эпох, аутентичные наряды Средневековья и авторскую одежду. В ремесленных мастерских можно «примерить» роль кузнеца, гончара, освоить берестоплетение и ткачество. Любителей банного искусства ждет мастер-класс с походной парной на берегу Шексны под открытым небом.

Целых два дня будет работать ярмарка мастеров с уникальными сувенирами ручной работы и площадка «Богатырская кухня». Здесь посетители смогут отведать традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам: щи, пирожки, мясо и рыбу на гриле, кисель Ильи Муромца, кашу у костра и уху из белозерского судака в 100-литровом котле.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Следить за событиями фестиваля музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды «Небо славян» можно на сайте сетевого издания «Культура в Вологодской области», а также на официальном сайте мероприятия или в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: фестиваль музыки, георгий филимонов, небо славян, вологодчина


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