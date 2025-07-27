Пермяк выстрелил в людей на проезжей части из травматического пистолета
В Березниках правоохранительные органы проводят проверку после конфликта между двумя группами молодых людей, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета прямо на проезжей части на улице 30 лет Победы. После стрельбы он попытался сбежать с места инцидента, но там же завязалась потасовка. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел 25 июля. По данным ведомства, в результате столкновения пострадали двое юношей, которым потребовалась медицинская помощь.
"Все участники конфликта установлены. В настоящее время проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего", — уточнили в полиции.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.