Пермяк выстрелил в людей на проезжей части из травматического пистолета

В Березниках правоохранительные органы проводят проверку после конфликта между двумя группами молодых людей, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета прямо на проезжей части на улице 30 лет Победы. После стрельбы он попытался сбежать с места инцидента, но там же завязалась потасовка. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МВД.