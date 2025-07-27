Путин в День ВМФ по видеосвязи присоединился к учениям "Июльский шторм"

Президент России Владимир Путин в День ВМФ по видеосвязи присоединился к участникам учений "Июльский шторм", которые проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Главе государства продемонстрируют стрельбы, кроме того, он выслушает доклады адмиралов ВМФ.

Участие в учениях принимают более 150 судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, более 15 тыс военнослужащих.

"Наша ключевая задача – гарантированно обеспечить безопасность России, надёжно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-Морскому Флоту. Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружениями", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Во время учений проверяется готовность флота к решению нестандартных задач и применение высокоточного и беспилотного оружия. Учения длятся с 23 июля.