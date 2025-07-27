Потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" признали шесть юрлиц

Шесть юридических лиц, в числе которых операторы сотовой связи МТС и "Т2 мобайл", признаны потерпевшими по делу о нападении террористов на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, сообщает ТАСС.

"В результате совершения Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З., Фаридуни Ш., Рачабализодой С. М., а также иными лицами террористического акта уничтожено здание "Крокус сити холл" и находящееся в нем имущество, принадлежащее АО "Крокус интернэшнл", ООО "Сервис холл", ПАО "Мобильные телесистемы", ООО "Т2 мобайл", ООО "МСМ" и ООО "С-сервис". Все указанные юрлица проходят по делу потерпевшими", - сказано в материалах дела.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, потерпевшие как лично, так и через своих представителей имеют право участвовать в рассмотрении уголовного дела в суде, а также заявлять гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".