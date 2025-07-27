Песков прокомментировал награждение осужденного генерала Попова

Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в Запорожской области является прерогативой региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг, 24 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале, что орденом "За заслуги перед Запорожской областью" І степени награждены четыре генерала, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления ВСУ на запорожской линии фронта в 2023 году, в их числе был назван Иван Попов.

"Это прерогатива региональных властей. Речь идет о региональной награде", - приводят слова Пескова РИА Новости.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.