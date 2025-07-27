Пётр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Уральский боец Академии РМК и клуба "Архангел Михаил" Пётр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби. Об этом сообщает канал Академии единоборств.

"Это были три очень нервных отрезка, но Пётр не оставил ни одного шанса своему сопернику", - говорится в сообщении.

Петр Ян - российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион ACB в легчайшем весе. Бывший чемпион UFC и временный чемпион UFC в легчайшем весе, третий чемпион UFC из России. Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.