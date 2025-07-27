В Магнитогорске BMW врезалась в крыльцо мэрии. Погибла женщина, есть раненые

В Магнитогорске около полуночи иномарка врезалась в крыльцо здания городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба областной ГАИ.

По данным автоинспекции, 27-летний водитель BMW X3 не справился с управлением на мокром асфальте, в результате чего его машина вылетела с дороги, снесла женщину пешехода и врезалась в крыльцо здания мэрии.

Женщина-пешеход 1993 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля, 1993 и 1999 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.

Инспекторы выяснили, что иномарка не зарегистрирована в установленном порядке.