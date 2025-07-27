В Саратове три подъезда взорвавшегося дома признаны безопасными для проживания

Три подъезда взорвавшейся в Саратове многоэтажки признаны безопасными для проживания. Такими данными поделился мэр города Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

По его словам, проверка была проведена специализированной экспертной организацией, дана оценка состояния несущих конструкций здания. Официальное заключение экспертизы признает нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах - безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме.

Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте постоянно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации.

Из-за взрыва газа 25 июля в 10-этажном жилом доме по улице Блинова, 2 обрушились квартиры одного из подъездов с 1 по 10 этаж. Погибли семь человек. Судьба еще троих человек остается неизвестной. 16 человек пострадало.