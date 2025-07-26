В ЕС разрешат брать в ручную кладь жидкости в емкостях более 100 мл

В Евросоюзе больше не будут ограничивать пассажиров в провозе жидкостей емкостями с объемом не более 100 мл.

Согласно новым нормам провоза жидкости, пассажир сможет взять с собой до двух литров жидкости в ручной клади (сейчас можно брать один, но он должен быть разлитым по емкостям до 100 мл).

Авиационные власти объясняют изменения тем, что теперь в аэропортах стоят современные сканеры, которые эффективно могут обнаруживать взрывчатые жидкости, тогда как рентгеновские аппараты с этим не справлялись.