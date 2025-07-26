"Больше трех не собираться": мужчина на камчатском пляже разогнал "сходку" медведей

В сети появилось видео разгона медвежьей "сходки" на Камчатке. Его снимает мужчина, который едет по пляжу на машине. Сначала он встречает одного медведя, потом второго, а потом подъезжает к судну, стоящему на берегу, из которого выскакивают и разбегаются больше десятка взрослых косолапых. "Я же говорил вам – больше трех не собираться!" – кричит смотритель спугнутым животным.

Камчатские бурые медведи - одни из самых крупных в мире, населяют весь полуостров, за исключением высокогорий и болот. Они всеядны, но основную часть рациона составляет рыба во время нереста лосося. Медведи активны с весны до осени, а зиму проводят в спячке. Встречи с ними возможны, особенно в местах, богатых пищей, таких как реки во время нереста или ягодники.