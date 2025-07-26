Японки 40-й год подряд стали самыми долгоживущими женщинами на планете

Япония 40-й год подряд занимает лидирующую позицию по продолжительности жизни у женщин. По данным Минздрава Японии, в 2024 года ожидаемая продолжительность жизни у японок составила 87,13 года. Это на 0,01 года ниже по сравнению с 2023 годом.

У мужчин из Японии тоже продолжительность жизни внушительная – 81,09 года (без изменений к 2023 году), однако мужчины в Швеции, Швейцарии и Норвегии живут немного дольше.

Телеканал NHK отмечает, что на продолжительность жизни в Японии негативно повлияла пандемия коронавируса.

По данным японского Минздрава, в 2024 году в стране снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом выросло число смертей, связанных с естественными причинами.