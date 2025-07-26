Военные действия в Таиланде приблизились к популярным курортам

Между Таиландом и Камбоджей продолжаются военные действия. Зона конфликта расширилась. По последним данным, в Таиланде в результате военных ударов Камбоджи погибли по меньшей мере 13 мирных жителей и шестеро военнослужащих. Потери в Камбодже – 13 человек, в том числе пятеро военных.

Тайские военные расширили зону нанесения ударов, теперь в конфликт оказалась втянута провинция Трат на юго-востоке Таиланда. Это популярный туристический курорт, известный многочисленными островами с белоснежными пляжами и коралловыми рифами. Бои идут примерно в 90 минутах езды от паромного терминала, откуда разъезжаются по отелям туристы.