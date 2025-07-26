В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат городские фонтаны

В Ростове-на-Дону в День ВМФ и День ВДВ не будут работать фонтаны. Городские власти ссылаются на рекомендации областного полицейского главка.

"27 июля и 2 августа, в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону будут осушены и отключены", - сообщили в администрации города.

"В промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в штатном режиме, за исключением фонтана "Атланты" на Театральной площади, ввиду большого количества времени, требующегося для опустошения и набора воды в чашу и технологическую систему указанного фонтана", - добавили в мэрии.

В постсоветской России купание десантников в городских фонтанах в День ВДВ стало своеобразной традицией, иногда это делают люди в нетрезвом виде. При этом официальные объединения бывших и действующих военнослужащих не поощряют такое поведение сослуживцев.