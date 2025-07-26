Детские яхт-отряды записали обращение к Путину из-за ситуации со сносом клуба на ВИЗовском пруду

Воспитанники трех детских яхт-клубов Екатеринбурга выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, а также к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру и полпреду президента в УрФО Артему Жоге. Они просят вмешаться в ситуацию со сносом эллинга (хранилище яхт) клуба "Коматек" на Верх-Исетском пруду.

Снести эллинг намерена администрация Екатеринбурга, собственник яхт-клуба пытается оспорить планы города в суде.

На бае "Коматека" сейчас яхтингом занимаются и проводят соревнования дети из трех отрядов, в том числе из легендарной "Каравеллы" Владислава Крапивина.

"На базе нашего яхт-клуба много лет проводилась самая крупная в России регата. Ежегодно проводится чемпионат и кубок Екатеринбурга в рамках Чемпионата России", - говорится в заявлении воспитанников отрядов.

"Из-за несостыковок в законодательстве, связанных с прибрежной зоной, наш яхт-клуб хотят снести. Несколько лет идут суды", - добавляют авторы обращения.