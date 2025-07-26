Число жертв взрыва газа в жилом доме в Саратове выросло до семи

Число погибших при обрушении дома после взрыва газа в Саратове выросло до семи человек. Судьба еще троих человек остается неизвестной. 16 человек пострадало, сообщили в МЧС.

Накануне из-за взрыва газа в 10-этажном жилом доме по улице Блинова,2 обрушились квартиры в первом подъезде с 1 по 10 этаж.

Поисковые работы сейчас продолжаются, в Саратов приехал глава МЧС Александр Куренков.

"Жильцы размещены во временном пункте, где созданы все условия жизнеобеспечения. Еще 4 пункта временного размещения готовы принять посетителей. В аварийно-спасательных работах участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы обследуют два кинологических расчета", - сообщили в МЧС.