26 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

СКР возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек на пожаре в СНТ под Екатеринбургом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в СНТ "Рассвет-1" – по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Между тем, в полиции рассказали подробности о трагедии, в которой погибли трое детей и женщина, ее подруга пострадала и попала в реанимацию.

"Первое сообщение о произошедшей беде в садовом товариществе поступило в дежурную часть ОП-12 в 03:39, а в 05:45 – о том, что после тушения пожара обнаружены тела людей. Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретён всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям. Представители МВД установили, что отравились едким угарным дымом и погибли трёхмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, равно как и 6-летний сын её подруги, у которого 60 процентов ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвёртой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское. Подруга с детьми приехала в гости. В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать. Уничтоженный огнём дом – двухэтажный, из дерева, на первом этаже располагалась баня. Более подробные и точные обстоятельства гибели людей выясняются", - прокомментировал случившееся руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Вероятной причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Теги: уголовное дело, пожар, снт


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