В Совете Федерации обещают ужесточить закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Скандальный закон о штрафах за поиск экстремистского контента еще не вступил в силу (его не подписал президент), а сенатор от Херсонской области Константин Басюк уже предлагает его ужесточить.

Бывший российско-украинский предприниматель, а ныне – член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Басюк заявил: "Несмотря на принятие (еще не принят – прим. ред.), мы продолжаем улучшать законопроект и будем тщательно следить за его применением. Сейчас мы имеем первоначальный вариант, который будет дорабатываться исходя из практического опыта".

Судя по всему, Басюка не устраивает, что законопроект слишком мягкий.

"Уже сейчас ведётся обсуждение, что ответственность должна падать не только на физические лица, которые ищут материалы, но и на юрлица, которые эти самые материалы размещают. Это поможет значительно снизить применение закона в отношении простых граждан. Поэтому осенью законопроект получит правки, основанные на эффективности использования нововведения в ближайшее время", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Наша задача сделать интернет безопаснее от угрозы распространения террористической идеологии, учитывая опыт передовых стран, но при этом сохранить свободу наших граждан", - пространно заключает сенатор.