Среди 42 пассажиров были граждане Белоруссии и КНР

Среди пассажиров, погибших в трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области были двое иностранцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД России.

Среди 42 пассажиров были граждане Белоруссии и КНР.

Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и Представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, самолет Ан-24 разбился 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды (Амурская область). На борту находились 42 пассажира (в том числе пятеро детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.