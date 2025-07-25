Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до шести

Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался. Сообщается, что среди погибших также есть один ребенок.

Сегодня в Саратове произошел взрыв в доме по ул. Блинова, 2. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир. Изначально сообщалось о трех погибших, но их число увеличилось. Разбор завалов продолжается. Сообщается, что там все еще могут находиться живые люди.

Глава МЧС России Александр Куренков во время совещания на месте взрыва поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим, составить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба. Также министр поручил организовать круглосуточную охрану поврежденного дома. Попасть в свои квартиры для того, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости жители уцелевших квартир смогут после комплексной проверки здания.