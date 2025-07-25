Паслер призвал поднять зарплаты на СУБРе вместо того, чтобы завозить рабочих из Индии

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал поднять зарплаты сотрудникам Североуральского бокситового рудника. Ранее туда планировалось завозить рабочих из Индии.

Речь о работе СУБРа зашла на заседании правительства региона. Как сообщил Паслер в своем Telegram-канале, рудник входит в структуру РУСАЛа и является одним из ключевых в стране предприятий по добыче и обогащению алюминийсодержащего сырья. Врио губернатора признал, что сегодня предприятие остро нуждается в кадрах. Чтобы решить эту проблему, он поставил перед топ-менеджментом компании ряд задач.

Первая из них – пересмотреть зарплатную политику на СУБРе. Паслер вспомнил, что в 18 лет он сам работал в этом руднике на глубине в полтора километра.

"Поднимите, наконец, зарплату, на заводах платят больше. А работа у шахтеров совсем иная. Зарплата должна быть конкурентоспособной и соответствовать усилиям, которые вкладывают мужчины в эту нужную работу", - указал врио главы области.

Также он призвал обратить внимание на регионы, где освобождаются профильные кадры: там есть люди без работы, которые раньше трудились в шахтах.

"Есть все шансы подобрать ребят, привезти 500 семей. Урал прекрасное место для работы, нам есть, что предложить опытным специалистам", - отметил Денис Паслер, добавив, что жилья в Североуральске хватает.

Кроме этого, он поручил РУСАЛу заниматься городами присутствия и их социально-экономическим развитием.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Североуральск хотят привезти мигрантов из Индии, чтобы те работали на СУБРе. Об этом сообщала глава города Светлана Миронова, которая вскоре была отправлена в отставку после критики Паслера из-за "водного коллапса".

В Федерации профсоюзов Свердловской области подтверждали, что разговоры о трудовых мигрантах из Индии действительно идут, но привлекать их массово будет сложно.