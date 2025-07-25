Суд отклонил апелляцию на приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову

Апелляция на приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову отклонена – 2-й Западный окружной военный суд оставил приговор без изменений. Таким образом, решение о лишении Попова свободы на пять лет вступило в силу. Также суд обязал его выплатить штраф в 800 тыс. руб. и лишил Попова звания генерал-майора, передает РБК.

Попов был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вины в мошенничестве не признал.

Накануне стало известно, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова орденом "За заслуги перед Запорожской областью" за участие в отражении контрнаступления ВСУ в 2023 году.