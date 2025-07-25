У экс-главы Владивостока и его семьи изъяты 821 объект и 590 миллионов

Суд утвердил изъятие имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи. Всего в собственность России обращён 821 объект недвижимости, взыскано 590,2 млн руб.

Решение принял Ленинский райсуд Владивостока. Оно стало ответом на иск замгенпрокурора России. Среди обращённого в доход государства имущества – комплекс санатория "Амурский залив" (три земельных участка площадью 11,4 га и восемь зданий площадью 113 тыс. кв. м), апарт – отель "Магнум" (322 квартиры площадью 27,6 тыс. "квадратов", 269 машино-мест на 3,7 тыс. кв. м и 23 офисных помещения площадью 1,8 тыс. кв. м); 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (8,6 тыс. кв. м) и 32 нежилых помещения (10,6 тыс. кв. м), говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Приморья.

Решение подлежит немедленному исполнению.