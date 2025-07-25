Фигурант дела о стрельбе у храма в Екатеринбурге не признал вину

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Романа Штадлера, задержанного за стрельбу у храма. Своей вины он не признает.

Напомним, вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в центре уральской столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний Роман Штадлер.

20 марта суд заключил фигуранта под стражу. Позже его отпустили под домашний арест, а затем и вовсе изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, сегодня, 25 июля, в заседании было озвучено обвинительное заключение. Сам Штадлер свою вину не признал.

Следующее заседание состоится почти через два месяца – 22 сентября. С чем связан такой перерыв, в суде не уточнили.

Напомним, адвокат Романа утверждает, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад.