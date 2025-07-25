Тюмень готовится к молодежному форуму "УТРО": участников ждут шесть тематических площадок

Тюмень продолжает готовиться к молодежному форуму "УТРО": участников ждут шесть тематических площадок, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На рабочем совещании по подготовке к форуму "УТРО", который состоится в Тюмени с 24 по 29 сентября, каждый регион УФО презентовал образовательные программы своих тематических площадок и концепции выставочных пространств.

Для участников подготовили различные площадки. Для студентов и молодых специалистов предлагаются направления: разработчики с погружением в цифровую реальность и развитием проектного мышления, управленцы с развитием лидерских навыков и инструментов эффективного руководства, наставники с изучением практик командообразования и методик менторства, исследователи с освоением аналитических инструментов и методов научной работы, а также медиатехнологи с обучением созданию современных медиапродуктов.

Для школьников организована программа "Профессионалы будущего", помогающая познакомиться с актуальными профессиями и определиться с будущей специализацией.

"Тюменцы просто молодцы. Вообще сегодня каждый регион сделал очень интересные, потенциальные, с точки зрения перспектив реализации, проекты. Спасибо за неравнодушный подход. Но все же есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Мы, со своей стороны, вместе с начальниками департамента внутренней политики полпредства Сергеем Коневым всегда на связи и готовы помочь. Надеюсь, форум пройдет у нас красиво, классно, стильно и молодежно", - отметил заместитель полномочного представителя президента России в УФО Борис Кириллов.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский отметил, что молодежная политика – кладезь креатива.

"В ней много легкости, жизни. И то, что сегодня показывали коллеги, этим нельзя не радоваться. Это поколение уже гораздо более технологичное и креативное, чем поколение предшественников. Поэтому у меня только пожелание, чтобы это зерно мы с вами сохранили и сделали все содержательно, круто и очень весело", - сказал он.

Молодые люди успевают подать заявку на участие до 30 июля.