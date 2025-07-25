Путин передал издательство "Художественная литература" Союзу писателей

Президент России Владимир Путин своим указом передал в собственность Союза писателей издательство "Художественная литература".

Созданное в 1930 году по инициативе Максима Горького издательство в последнее время существует в форме акционерного общества со стопроцентным госучастием. В советское время в "ХудЛите" выходила мировая и отечественная классика, а также печатались Михаил Шолохов, Константин Паустовский, Борис Пастернка и Анна Ахматова, Александр Солженицын.

Про современный период жизни издательства на сайте "Художественной литературы" говорится: "Наряду с художественными произведениями издательство печатает и публицистику, документальные и биографические книги. Здесь выходил фотоальбом, связанный с деятельностью Президента России В.В.Путина, книга авторских фотографий премьер-министра России Д.А.Медведева, а также книги, связанные с биографиями и деятельностью известного государственного деятеля Чехии В.Клауса и Президента Казахстана Н.А. Назарбаева".

27 февраля 2025 года на XVII внеочередном съезде Союза писателей России, прошедшем в Москве в Доме Пашкова, была принята новая редакция устава организации. Новым председателем союза был избран Владимир Мединский – советник президента России.