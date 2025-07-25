Более десятка сотрудников РЖД попали под следствие по делу о взятках в 300 миллионов

Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР Виктор Козлов привёл детали расследования уголовного дела о получении взяток служащими административно-хозяйственного управления РЖД, которое занимается закупками.

"Привлекается уже порядка 10 человек, обвиняемых в получении так называемых откатов при заключении контрактов. Установленный размер взяток уже составляет около 300 млн руб.", - сказал в интервью "Интерфаксу" Козлов.

По делу проходят восемь бывших сотрудников административно-хозяйственного управления, двое сотрудников Центральной дирекции закупок и снабжения (оба подразделения – филиалы РЖД), а также заместитель руководителя административно-организационного аппарата РЖД.