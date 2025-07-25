В Ростовской области задержан глава Миллеровского района

Задержан глава Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. С чиновником проводятся следственные действия, которым руководство области "оказывает необходимое содействие", говорится в сообщении.

Коваленко стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пишет "Коммерсант". В сентябре 2022 года Коваленко, по версии следствия, дал указание своим подчиненным из отдела образования обязать школы и другие образовательные учреждения заключить договоры по эксплуатации газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. Ущерб бюджету района оценивается в более чем 25 млн руб.

Сообщается, что Коваленко стал руководителем района в 2022 году.