В Подмосковье иностранцу грозит ответственность за избиение подростков

В подмосковном Дмитрове задержан 19-летний ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Как считает следствие, он может быть причастен к избиению в указанном городе двух детей.

По предварительной информации, вечером 24 июля на улице Рогачёвской между несовершеннолетними и компанией молодых людей произошел конфликт. В результате были избиты два подростка 2011 и 2012 г.р. Нападавший потребовал от них показать содержимое сумок и вывернуть карманы, украл у жертв сотовый телефон, 1 тыс. руб., а также личные вещи. Мать одного из детей обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли предполагаемого нарушителя. Им оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2006 г.р., незаконно находящийся в России. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает ГУ МВД по Московской области.