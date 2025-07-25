Уралец смог отсудить компенсацию у МВД за незаконное привлечение к ответственности

На Среднем Урале суд взыскал более 50 тысяч рублей за незаконное привлечение к административной ответственности. Деньги обязана выплатить полиция.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, осенью прошлого года в Качканаре участковый составил на местного жителя протокол за нарушение тишины. На мужчину пожаловалась соседка. Материал был передан мировому судье, который прекратил дело из-за отсутствия состава нарушения. Позже решение было обжаловано в Качканарском городском суде, но безуспешно.

При рассмотрении дела в инстанциях уралец обращался за юридической помощью. За незаконное привлечение к ответственности он подал иск к полицейским и просил взыскать компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей и расходы на услуги представителя – 90 тысяч рублей.

Суд взыскал с МВД 5 тысяч рублей компенсации, убытки на оплату услуг представителя – 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины – 7 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали решение. В итоге Свердловский областной суд увеличил сумму взыскания расходов по оплате юридических услуг до 40 тысяч рублей. При этом сумма госпошлины была снижена до 5,5 тысяч.

Напомним, минувшей зимой на Среднем Урале клиент смог отсудить у юридической фирмы деньги за неоказанную услугу.