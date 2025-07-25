СКР возбудил уголовное дело по взрыву дома в Саратове

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по взрыву жилого дома на улице Блинова,2 в Саратове. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Днем 25 июля 2025 года в многоквартирном доме на улице Блинова города Саратова произошел хлопок бытового газа, вызвавший обрушение верхних этажей дома", - говорится в сообщении СКР.

В МЧС сообщили, что обрушились квартиры с 10 по 7 этаж в 10-этажном доме, но на фото и видеокадрах видно, что торцевая сторона многоэтажки обрушена по всей высоте, с 1 по 10 этаж.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, еще около десятка находятся под завалами. Из-под разрушенных стен извлекли уже десять человек.