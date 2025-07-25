Турецкие СМИ: Рамзан Кадыров чуть не утонул в Бодруме

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме, пишет турецкое издание Haberler. Якобы, ЧП произошло, когда Кадыров зашел в море, чтобы искупаться. Ему стало плохо, спасатели успели вытащить его из воды и доставить в больницу на "скорой помощи".

Сообщается, что инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей в районе бухты Кайнар.

По данным издания, первую помощь Кадырову оказали прямо на пляже, после чего доставили в частную больницу. Состояние чеченского лидера оценивают как удовлетворительное, опасности для его жизни нет.

В последние годы ходит много слухов о здоровье 48-летнего Кадырова. Их распространению способствуют периодические отсутствия главы Чечни в публичном поле и его изменяющаяся внешность. Сам он отрицает проблемы со здоровьем.

Инцидент в Турции чеченские власти пока не комментировали.