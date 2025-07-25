25 Июля 2025
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Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

"Строим активно": в Екатеринбурге продолжается возведение нового здания гимназии "Арт-Этюд"

В Екатеринбурге в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка компания "Атомстройкомплекс" возводит новое здание гимназии "Арт-Этюд".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, уникальное здание возводится по заказу управления капитального строительства Екатеринбурга. Современное 4-этажное образовательное учреждение общей площадью более 30 тысяч квадратных метров для 1100 школьников планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

"Строим активно: сейчас на площадке одновременно работают сразу три башенных крана. Новое здание гимназии состоит из семи блоков, на четырех из них уже выполнены работы по устройству монолитных фундаментов. Продолжаются разработка котлована и вертикальная планировка в зоне спортивного стадиона, выполняется обратная засыпка грунта, в ближайшее время предстоят работы по выносу с территории школы воздушной линии и реконструкция сети электроснабжения", - рассказал руководитель проектов АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Прокопович.

Строительство гимназии &quot;Арт-Этюд&quot; в микрорайоне Эльмаш(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Параллельно строительству продолжается проектирование и корректировка рабочей документации. Эти работы проектный институт "Атома" ведет совместно с муниципальным заказчиком, департаментом образования Екатеринбурга и руководством школы – чтобы учесть все технологические требования к специализированным музыкальным, танцевальным и художественным классам, обеспечить передовые условия для обучения художественным дисциплинам.

Чтобы ученики могли демонстрировать свои навыки, в новом здании гимназии будут созданы условия для проведения выставок и мастер-классов, а также концертный зал, укомплектованный мультимедийным оборудованием, с профессиональным покрытием сцены, оптимальным для выступлений танцевальных коллективов.

Строительство гимназии &quot;Арт-Этюд&quot; в микрорайоне Эльмаш(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Классы для занятий по общеобразовательным программам будут оснащены по высоким современным стандартам: проекторами, магнитно-маркерными досками. Инфраструктура школы также будет включать спортивное ядро – четыре спортивных зала, в том числе тренажерный, хореографический, зал для игровых видов спорта.

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" – один из ключевых партнеров правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в проектировании и строительстве образовательных учреждений. В портфолио компании более трех десятков дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, возведенных в Екатеринбурге и области, в том числе флагманский в регионе Уральский Губернаторский лицей, а также две школы, построенные в рамках государственно-частного партнерства: №41 на ВИЗе и "уральский Хогвартс" №314 в Пионерском микрорайоне.

Теги: гимназия, строительство, Арт-Этюд, здание


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