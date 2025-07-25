19 россиян попали под следствие по делу о вымогательстве более 200 миллионов

В нескольких регионах России: Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае – задержаны 19 россиян, которые, по версии ФСБ, причастны к дистанционному мошенничеству против соотечественников – они через украинские кол-центры вымогали у жертв деньги.

Пособниками преступников стали неблагополучные и малообеспеченные жители Новосибирской области. Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у россиян более 200 млн руб.

19 фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.