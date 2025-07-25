В собственность России возвращены причальные стенки в бухте Улисс

В Приморье удовлетворён иск Генеральной прокуратуры к двум компаниям, располагающимся в бухте Улисс (Владивосток). В суде шло оспаривание сделки, касающейся причальных стенок в бухте Улисс, – надзорное ведомство требовало вернуть их в собственность России.

"Иск удовлетворить полностью", - пишет "Интерфакс".

Иск был подан "в защиту интересов России" в лице воинской части 62665. Прокуратура обратилась в суд с иском к "Нико-Ойл ДВ" и "СВАТ КО". Речь в иске шла о признании недействительными сделок и отмене их последствий.