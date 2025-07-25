В Индии мошенник десять лет выдавал себя за дипломата несуществующих государств

В Индии полиция задержала мужчину, который на протяжении десяти лет выдавал себя за дипломатического сотрудника несуществующих государств в мошеннических целях.

Харшвардхан Джайн арендовал дом на окраине Нью-Дели и утверждал, что представляет, среди прочего, Вестарктику, Себоргу, Пауловию и Ладонию – океанические микрогосударства.

Для создания образов он изготовил более десятка поддельных дипломатических автомобильных номеров. Мужчина разъезжал на дорогом автомобиле, также у него дома нашли печати, паспорта и другие документы несуществующих государств.

Джайн также умело пользовался фотошопом, монтируя фотографии и видео с известными людьми, чтобы втереться в доверие к своим жертвам.

По данным индийских СМИ, еще в 2016 году мужчина начал представляться почетным консулом Вестарктики и советником Себорги.

Предполагается, что Джайн использовал свои вымышленные должности, чтобы заманивать людей обещаниями трудоустройства за границей, а затем взимать с них плату за открытие банковских счетов и покупку недвижимости.