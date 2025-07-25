Суд оставил под стражей лидера банды по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском

Свердловский областной суд оставил под стражей нового фигуранта дела об издевательствах и пытках на автомойке в Каменске-Уральском. Это предполагаемый лидер банды.

В начале июля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил мужчину под стражу. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение человека организованной группой" и "Вымогательство организованной группой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, это постановление было обжаловано стороной защиты. Изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд оставил решение без изменения по существу. Уралец останется под стражей до 29 августа 2025 года.

По версии следствия, обвиняемый, который был лидером банды, вымогал деньги у одного молодого человека, в ноябре похитил одного подростка, а в декабре – еще двух. Сообщники под его руководством перевозили школьников на автомойку на Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избивали. Некоторым пострадавшим предъявляли требования имущественного характера.

Ранее сообщалось, что всего по делу предъявлено обвинение нескольким фигурантам.