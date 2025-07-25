СМИ: Финансовое состояние половины крупнейших российских банков ухудшилось

48 из 100 крупнейших российских банков в первом полугодии 2025 года столкнулись или со снижением прибыли, или с уходом в убытки и их ростом, в конце прошлого года только треть банков из топ-100 столкнулись с ухудшением своего положения, посчитал РБК.

Так, чистая прибыль снизилась у Совкомбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Абсолют Банка и МКБ. Чистый убыток по итогам 6 месяцев у 15 банков из сотни, в их числе банк "Таврический", Почта Банк, "Зенит", "Русский стандарт", "Ренессанс Кредит", "Солидарность", "Синара" – ранее у них были положительные финансовые результаты.

Ранее Bloomberg сообщал, что по меньшей мере три системно значимых российских банка не исключают, что в 2026 году им может потребоваться помощь государства из-за роста проблемных кредитов в их портфелях. Эта информация появилась на фоне отчетов банков о рекордных прибылях и дивидендах, а также заявлений председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, что банковский кризис из-за текущей денежно-кредитной политики невозможен.

Bloomberg пишет, что внутренняя оценка качества кредитного портфеля в банках показывает гораздо более негативную ситуацию, чем официальные данные.

На недавнем Петербургском экономическом форуме Набиуллина заявила, что банковская система России имеет резервы капитала на 8 трлн руб. "Как орган банковского надзора, я со всей ответственностью заявляю, что эти опасения абсолютно беспочвенны", — сказала она.

Центральный банк также заявлял, что может ввести в действие так называемый макропруденциальный буфер капитала, позволяющий банкам компенсировать убытки и работать с временно более низкими коэффициентами достаточности капитала. Этот шаг может несколько снизить давление на систему, если только объем убытков не превысит тот объем, на который рассчитан буфер.

По официальным данным, доля некачественных кредитов корпоративным заемщикам на 1 апреля составляла 4%, а доля необеспеченной потребительской задолженности с просрочкой 90 дней и более — 10,5%.