Гусман уволен из ТАСС

Журналист, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман уволен со своего поста. Решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Причина не названа. Гусмана поблагодарил за работу генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов – журналист проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет.

"Более 50 партнёрских договоров с главными агентствами стран мира, ещё около 20 договоров, подготовленных к подписанию, сотни международных и всероссийских мероприятий ТАСС и тысячи воплощенных креативных идей – во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана", - цитирует ТАСС Кондрашова.

75-летний Михаил Гусман с 2000 г. является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).