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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банки подняли проценты по кредитам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Крупнейшие российские банки повысили проценты по потребительским кредитам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка России.

У шести из десяти крупнейших финансовых учреждений выросла полная стоимость кредита (ПСК) — в среднем на 1 п.п. Отныне ссуды выдаются в среднем под 35% годовых. У половины банков снизилась нижняя граница ПСК — до 26,4%. Однако верхняя граница ПСК, которую назначают более рискованным заемщикам, выросла почти на 2,5 п.п. и достигла 43%.

Данная ситуация может объясняться тем, что банки ужесточают политику выбора заемщиков. С марта текущего года только 22–24% заявок на потребительские кредиты одобряются, остальные получают отказ. Таким образом, банки выбирают самых надежных клиентов, у которых хорошая кредитная история, стабильный доход и нет просрочек по старым ссудам, сообщают "Известия".

Граждане России стали хуже платить по кредитным картам. Согласно данным "Скоринг бюро" на 31 мая, платежи по 8,3 млн карт просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность — 575,9 млрд руб.

Теги: банки, кредиты, ключевая ставка, ЦБ РФ


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