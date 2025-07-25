Совфед рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации рассмотрит, в том числе, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.

Это произойдет на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию. За умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, предлагается штраф от 3 до 5 тыс. руб. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тыс. руб.

Парламентарии также рассмотрят поправки об усилении ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в Сети.

На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить, как должен функционировать на практике закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Чиновник вновь заявил, что рядовым гражданам не стоит беспокоиться, потому что эти материалы ищут только "приверженцы соответствующих идеологий".