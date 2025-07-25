Против Зеленского готовят план давления из-за протестов

Против украинского лидера Владимира Зеленского готовится поэтапный план давления с целью его политического устранения.

Как сообщает издание "Страна", речь идет о трехэтапном плане. На первом этапе протестующие требуют полной отмены изменений в закон о НАБУ. Делается ставка на то, что любое отступление со стороны президента будет воспринято как проявление слабости и приведет к падению управляемости силового блока. Заявления главы СБУ Василия Малюка о «расстреле» детективов НАБУ якобы свидетельствуют о наличии у силовиков санкции со стороны главы государства на силовое давление.

Второй этап – добиваться отставки главы офиса президента Андрея Ермака и главы правительства Юлии Свириденко, в том числе путем заведения против них уголовных дел со стороны НАБУ.

Последний этап предполагает, что протестующие выдвинут Зеленскому ультиматум: либо он теряет реальную власть, превращаясь в номинального лидера, либо уходит в отставку. Издание отмечает, что в случае отказа не исключается сценарий силового давления с целью принуждения президента к уходу.

Пока армейское руководство сохраняет нейтралитет, но в случае эскалации, особенно если на акциях произойдут столкновения с жертвами, часть военных может присоединиться к протестам.

Напомним, в Киеве более 9 тыс. человек вышли на масштабные митинги против преследования антикоррупционных служб. Участники протестов заявили о готовности выходить на улицы каждый день, если их требования к властям не будут услышаны.