Авиакомпания "Победа" объяснила причины установленных размеров ручной клади

Габариты ручной клади на авиарейсах компании "Победа" установлены исходя из принципов безопасности.

Как сообщил гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук, габариты провоза ручной клади рекомендованы производителем самолетов, компанией Boeing и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на количество пассажирских кресел. Он указал, что такой подход обеспечивает комфортное размещение пассажиров при загрузке рейсов в 95%, а на многих направлениях — в 100%.

Отмечается, что такие ограничения присущи модели лоукоста, при которой пассажиры могут выбирать только необходимые для себя услуги. Тыщук подчеркнул, что 70% пассажиров "Победы" летают только с ручной кладью. А размеры ручной клади 36*30*27 см превышают требования иностранных лоукостеров и позволяют ускорить посадку, не нарушая безопасность, сообщают "Ведомости".

Ранее Щербинский суд Москвы обязал "Победу" увеличить габариты ручной клади, заниженные нормативы которой оспаривала прокуратура. Авиакомпания должна установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 см и весом не менее 5 кг.