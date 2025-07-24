На двоих сотрудников Минобороны завели дело за ущерб в 300 миллионов рублей

В отношении двух сотрудников Минобороны РФ возбуждено уголовное дело. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Как передает его слова РИА Новости, Юрий Захаренко и Михаил Баранов, работающие в управлении службы войск и безопасности военной службы МО РФ, подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, чем причинили ущерб в размере свыше 300 млн рублей.

Бастрыкин добавил, что, по данным следствия, технические характеристики комплексов связи не соответствовали условиям государственного контракта. Других деталей не сообщается.