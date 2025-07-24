Скончался американский актер и рестлер Халк Хоган

Ушел из жизни 71-летний американский актер и рестлер Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на его менеджера Криса Воло.

По его словам, актер скончался у себя дома в Клируотере, штате Флорида, в окружении семьи - у него остановилось сердце. В 09.51 на место прибыла пожарно-спасательная служба Клируотера и констатировала смерть.

За свою карьеру он выиграл шесть чемпионских титулов WWE, а в 2025 году Сильвестр Сталлоне включил его в Зал славы WWE. Помимо этого, он также снялся в ряде популярных фильмов, среди которых: "Рокки 3", "Мистер няня", "Силач Санта-Клаус" и другие.