Благотворительный фонд РМК подарил детям из Карабаша путешествие в Петербург

Ребята из Карабашского центра помощи детям побывали в Санкт-Петербурге. Поездку им организовал Благотворительный фонд РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, каждое лето Благотворительный фонд РМК дарит путешествие ребятам из Карабашского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Более 10 лет подряд это была поездка в столицу Урала, но в этом году центру исполнилось 65 лет, и в честь юбилея благотворители решили подарить детям каникулы в Северной столице России – Санкт-Петербурге.

"С Карабашским центром помощи детям мы дружим очень давно. И конечно, в год юбилея нам хотелось сделать ребятам особенный подарок. Поэтому мы выбрали поездку в один из красивейших городов России – город на Неве. Мы распланировали экскурсии так, чтобы дети смогли увидеть как можно больше достопримечательностей. Мы уверены, что эта поездка подарит ребятам незабываемые впечатления, они смогут зарядиться эмоциями на год вперед!", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Путешествие началось с экскурсии по историческому центру: ребята увидели величественный Исаакиевский собор, знаменитую стрелку Васильевского острова, прошли мимо Петропавловской крепости. Во второй день они оказались там, где когда-то прогуливались императоры. Царское Село встретило гостей величием Екатерининского дворца: роскошные залы, зеркала, золото, знаменитая Янтарная комната.

"Ребята с таким вниманием и интересом слушают экскурсоводов, впитывают всю информацию, что им дают. На самом деле такие поездки дают им куда больше, чем просто информацию об исторических событиях. Такие поездки дают им возможность увидеть мир и то, насколько он огромный и прекрасный. Они видят, как живут люди в других городах, учатся вести себя в обществе, общаться с людьми. Это очень важные социальные навыки для наших детей", - рассказала директор Карабашского центра помощи детям Галина Алябьева.

После путешествия в историю ребята посетили Музей железных дорог России. Огромные локомотивы, вагоны разных эпох, интерактивные экспонаты впечатлили и детей, и преподавателей. А еще ребята смогли почувствовать себя в роли настоящих моряков на крейсере "Аврора".