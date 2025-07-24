От банков Швейцарии требуют деньги за Холокост

В Европе разгорается судебный спор из-за Холокоста. Деньги требуют от банков Швейцарии.

Президент Всемирного еврейского конгресса миллиардер Рональд Лаудер добивается новых компенсаций для жертв Холокоста от крупнейшего швейцарского банка, UBS. По его мнению, выплаченных финансовыми организациями Швейцарии почти 30 лет назад $1,25 млрд мало, пишет РБК.

В конце 1996 – начале 1997 гг. в окружной суд США поданы иски против трех швейцарских банков. В документах шла речь о том, что банки сознательно скрывали вклады жертв Холокоста и сотрудничали с Третьим рейхом, принимая на хранение добытое противозаконным путем еврейское имущество. В августе 1998 г. стороны пришли к рамочному соглашению. UBS и Credit Suisse согласились выплатить истцам компенсацию в $1,25 млрд в обмен на то, чтобы пострадавшие при Холокосте и их потомки отказались от претензий к банкам и правительству Швейцарии.