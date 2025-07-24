В "Верхнем Ларсе" снова очереди и пробки

На пограничном переходе "Верхний Ларс" между Грузией и Россией скопилась огромная пробка из более чем 1,3 тыс. армянских фур. Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс – единственная сухопутная дорога из Армении в Россию, и армянские дальнобойщики вынуждены ждать, поскольку сейчас на погранпереходе в Северной Осетии возник большой поток граждан из России, направляющихся в Грузию и Армению в качестве туристов, передает "Sputnik Армения".

Сообщается, что всего в очереди стоит более 3,6 тыс. фур из разных стран, 1,3 тыс. из них приходится на Армению.

В пик отпускного периода туристы проводят в очереди на выезд 4-8 часов.