Суд вернул в прокуратуру дело уральского подростка, напавшего на девочку

На Среднем Урале вернули в прокуратуру уголовное дело подростка, обвиняемого в нападении на девочку из села Мостовское.

Напомним, дело передали в суд в начале июля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, ходатайство о возвращении дела было заявлено защитником обвиняемого. В итоге Верхнепышминский городской суд вынес постановление о возвращении дела прокурору. Это сделано для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Также защитник просил изменить подростку меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил юношу под стражей.

Школьница пропала вечером 15 сентября 2024 года. На следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась.

Вскоре парень признался и рассказал детали на месте преступления. Оказалось, что так он мстил за обиды. Теперь ему вменяют покушение на убийство малолетней.